وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة يزور معرض وكلاء الصناعات الإيطالية

طرابلس 27 يناير 2023م (وال) – قام وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون الاقتصادية سعد الحنيش، بجولة داخل قاعة معرض وكلاء الصناعات الايطالية المقام على أرض معرض طرابلس الدولي.

وأطلع الحنيش على المعرض مستفسرا من وكلاء الشركات الإيطالية على الصعوبات والعراقيل التي تواجه الوكلات التجارية وسٌبل دعم وتطوير القطاع بمختلف المجالات وتعزيز دوره على المستوى المحلي والدولي بهدف نقل وتوطين الصناعات.

كما أكد الوكيل خلال الزيارة رفقة المدير التنفيذي للغرفة التجارية الليبية الإيطالية الهادي قرواش، دعم وزارة الاقتصاد والتجارة بتقديم كافة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية لتسهيل عمل الشركات.

يشار إلى أن معرض الوكالات الإيطالية يشهد مشاركة أكثر من 35 شركة من وكلاء الشركات الإيطالية بمختلف المجالات. (وال)

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