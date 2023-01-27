مقتل شخصين في القصف المتواصل شرق منطقة دونيسك بأوكرانيا .

دونيسك /أوكرانيا 27 يناير 2023 (وال) – اعلن حاكم منطقة دونيتسك، بافلو كيريلينكو اليوم الجمعة عن مقتل شخصين خلال القصف المكثف على خط المواجهة الشرقي لأوكرانيا .

وقال كيريلينكو في منشور على شبكة التواصل لاحق إن القوات الروسية واصلت قصف بلدات في الشرق خلال نهار الجمعة. تعرضت بلدة شاسيف يار شرقي باخموت للقصف منذ أكثر من ساعة ونصف صباح الجمعة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بحوالي “عشرة منازل”.

وأشار متحدث باسم الجيش الاوكراني لمحطة إعلامية إلى أن روسيا تحاول بـ”استمرار” التقدم في الشرق، باستخدام “وابل من الأفراد” في محاولة لاختراق الدفاعات الأوكرانية.