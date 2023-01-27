دفعة من الجنود الأوكرانيين تصل إلى ألمانيا للتدرب على مركبات المشاة "ماردر".

برلين 27 يناير 2023 م (وال)-وصلت أمس الخميس أول دفعة من الجنود الأوكرانيين إلى ألمانيا للتدرب على استخدام مركبات المشاة القتالية من طراز “ماردر”.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة ، أن المجموعة وصلت إلى مدينة كولونيا وستبدأ قريبا التدرب على نظام الأسلحة، في إطار المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا.

وتعتزم الحكومة الألمانية تدريب جنود أوكرانيين على نظام الدفاع الجوي من طراز “باتريوت”، والذي تعهدت أمريكا بالفعل بتسليمه إلى أوكرانيا .

وأعلنت ألمانيا مؤخرا عزمها تسليم دبابات قتالية من طراز “ليوبارد” لأوكرانيا وبدء تدريب الجنود الأوكرانيين عليها قريبا.