كوريا الجنوبية تعتزم إجراء اتصالات هذا العام مع جارتها الشمالية.

سيول 27 يناير 2023 م(وال)- أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن سيول تعتزم إجراء اتصالات مباشرة وغير مباشرة هذا العام مع بيونغ يانغ من أجل تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية.

وقالت الوزارة في تقرير لها إن الحكومة تعتزم التواصل بشكل مباشر وغير مباشر مع كوريا الشمالية من خلال الجماعات المدنية والمنظمات الدولية في محاولة لإيجاد فرص لتحسين العلاقات المتوترة بين الكوريتين.

وتخطط الوزارة لإعطاء الأولوية لمعالجة القضايا الناشئة عن تقسيم الكوريتين، مثل العائلات المشتتة بسبب حرب 1950-1953 واحتجاز الكوريين الجنوبيين في الشمال.

كما تسعى لوضع مخطط جديد متوسط و بعيد المدى حول ما يسمى مبدئيا بـ”مبادرة المستقبل الجديد حول التوحيد” وهي رؤية تتبناها إدارة الرئيس “يون سوك يول” الذي تولى منصبه في مايو الماضي.