مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يبحث تعزيز أوجه التعاون مع منظمة الغذاء العالمي.

طرابلس 27 يناير 2023م (وال) ـ التقى مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المكلف مع مسؤولة قطاع الشرق الاوسط لمنظمة الغذاء العالمي يرافقها السفير التشيكي لدى ليبيا.

واستعرض اللقاء الذي عقد بطرابلس دور المركز فيما يخص جودة الأغذية والأدوية التي يتم توريدها عن طريق المنظمة على شكل إعانات.

كما ناقش الجانبان أوجه تقديم وتحقيق التعاون العلمي والمهني المشترك مع المراكز المناظرة للمركز خارجياً وتبادل الخبرات معها، وإقامة ورش العمل والسعي للرفع من مستوى العمل الرقابي بالمركز بما يخدم مصلحة المستهلك.