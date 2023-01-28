الحويج يبحث آلية تنظيم حركة السلع بين ليبيا وتونس.

تونس 27 يناير 2023م (وال) ـ التقى وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اليوم الجمعة في العاصمة تونس وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية “كلثوم بن رجب”.

وأفادت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على “فيسبوك” بأن اللقاء يأتي في إطار التحضير لاجتماع اللجنة التحضرية لانعقاد اللجنة المشتركة العليا بحكومة الوحدة الوطنية بين دولة ليبيا وجمهورية تونس.

وأضافت الوزارة أن اللقاء تركز حول متابعة ما تم الاتفاق عليه بين بين الجانبين خلال الاجتماع المؤرخ 16 نوفمبر 2022م.

كما استعرض اللقاء آلية تنظيم حركة السلع بين البلدين وذلك لرفع مستوى الصادرات وتسهيل حركة رجال الأعمال وسُبل تذليل العراقيل التي تواجه المستثمرين والتواصل المباشر لحلحلة مشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال بالبلدين.

وأتفق الجانبان على وضع استراتيجية مشتركة فيما يخص الأمن الغذائي والدوائي، بحسب الوزارة.