الارصاد: استمرار الأجواء شتوية على أغلب المناطق الليبية.

طرابلس 28 يناير 2023 (وال)- توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن تبقى الاجواء شتوية باردة على اغلب مناطق ليبيا ودرجات الحرارة القصوي المتوقع تسجيلها تتراوح مابين (10-17) درجة مئوية.

وأشار المركز في نشرته بشأن الوضع الجوي السائد اليوم السبت بأن تكون درجات الحرارة منخفضة اثناء الليل والصباح الباكر على المناطق الجبلية والصحراوية لتقترب من الصفر المئوي ،بينما تتجاوز معدلاتها الفصلية لهذا الشهر على مناطق الجنوب الشرقي لتصل على الكفرة الى (29)درجة مئوية.

كما توقع بأن تشهد السماء تكاثر للسحب من حين لأخر من مساء يوم الغد على بعض المناطق الساحلية يتخللها سقوط أمطار متفرقة ، وان تكون الفرصة جيدة يوم الإثنين والثلاثاء على اغلب مناطق الشمال خاصة الساحلية ،قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري ) مع رياح نشطة.

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