ليبيا نيوز

نشـرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل ليوم السبت.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

نشـرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل ليوم السبت وفقا للنشرة الصادرة عن ادارة التنبؤات بالمركز الوطني للارصاد الجوية اعتبار من الساعة 00 09: صباحا وحتى الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي ليوم الغد .

* الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

 السحب قليلة تتكاثر ظهر الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.
والريح باش إلى شرش تتراوح سرعته ما بين (05-15) عقدة . وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر. والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج. و درجة حرارة سطح البحر (16-18) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة. 

* الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر على ساحل الجبل الأخضر مع سقوط امطار خفيفة ومتفرقة .
 والريح باش إلى شرش على أغلب الساحل بينما يكون باش إلى بحري على الخليج ومتغير الاتجاه يوم الغد على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي سرعته ما بين (05-15) عقدة. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر. والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج يوم الغد. ودرجة حرارة سطح البحر (16-18)درجة مئوية والرؤيـة جيدة.

..(وال)..

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وكالة الأنباء الليبية

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