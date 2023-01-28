نشـرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل ليوم السبت وفقا للنشرة الصادرة عن ادارة التنبؤات بالمركز الوطني للارصاد الجوية اعتبار من الساعة 00 09: صباحا وحتى الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي ليوم الغد .

* الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السحب قليلة تتكاثر ظهر الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

والريح باش إلى شرش تتراوح سرعته ما بين (05-15) عقدة . وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر. والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج. و درجة حرارة سطح البحر (16-18) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة.

* الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر على ساحل الجبل الأخضر مع سقوط امطار خفيفة ومتفرقة .

والريح باش إلى شرش على أغلب الساحل بينما يكون باش إلى بحري على الخليج ومتغير الاتجاه يوم الغد على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي سرعته ما بين (05-15) عقدة. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر. والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج يوم الغد. ودرجة حرارة سطح البحر (16-18)درجة مئوية والرؤيـة جيدة.

..(وال)..