ليبيا نيوز

رئيسة الوزراء الإيطالية (جورجيا ميلوني) تصل والوفد المرافق لها الى العاصمة طرابلس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 رئيسة الوزراء الإيطالية (جورجيا ميلوني) تصل والوفد المرافق لها الى العاصمة طرابلس.

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وكالة الأنباء الليبية

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