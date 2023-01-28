بعد 85 عاما من البث.. إذاعة بي بي سي عربي تعلن توقف أثيرها

لندن 28 يناير 2023 (وال) – أعلنت إذاعة “بي بي سي” البريطانية توقف بث الأثير باللغة العربية منذ ظهيرة يوم أمس الجمعة، بعد 85 عاما من البث دون توقف.

وأكدت الإذاعة البريطانية أنها ستستمر بتقديم خدمتها العربية عبر موقعها الإلكتروني فقط .

وكانت الهيئة البريطانية قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن نيتها تعليق عمل عدد من إذاعاتها بلغات أجنبية، بينها العربية والفارسية، كجزء من خطة، سيفقد معها 382 من العاملين بجميع مكاتب “بي. بي. سي” وظائفهم، إلا أنها ستوفر أكثر من 53 مليون دولار. ( وال – لندن )

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