رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة” يستقبل رئيسة وزراء ايطاليا ” جورجيا ميلوني” والوفد المرافق لها في العاصمة طرابلس.
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وكالة الأنباء الليبية
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