ليبيا نيوز

رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبد الحميد الدبيبة) يستقبل رئيسة وزراء ايطاليا (جورجيا ميلوني) والوفد المرافق لها في العاصمة طرابلس.

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة”  يستقبل رئيسة وزراء ايطاليا ” جورجيا ميلوني” والوفد المرافق لها في العاصمة طرابلس.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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