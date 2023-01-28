ليبيا نيوز

تحطم طائرتين مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

نيو دلهي 28 يناير 2023 (وال)- قال مسؤولون  في سلاح الجو الهندي اليوم السبت، إن طائرتين مقاتلتين تحطمتا  في ولاية ماديا براديش وولاية راجاستان الصحراوية المجاورة. ونقلت  مصادر صحافية محلية  عن مصادر عسكرية ، أن الطائرتين المقاتلتين من سلاح الجو الهندي، طرازي سوخوي ” 30  ” وميراج2000، تحطمتا بعد إقلاعهما من قاعدة جواليور، بولاية ماديا براديش، […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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