نيو دلهي 28 يناير 2023 (وال)- قال مسؤولون في سلاح الجو الهندي اليوم السبت، إن طائرتين مقاتلتين تحطمتا في ولاية ماديا براديش وولاية راجاستان الصحراوية المجاورة. ونقلت مصادر صحافية محلية عن مصادر عسكرية ، أن الطائرتين المقاتلتين من سلاح الجو الهندي، طرازي سوخوي ” 30 ” وميراج2000، تحطمتا بعد إقلاعهما من قاعدة جواليور، بولاية ماديا براديش، […]

ظهرت المقالة تحطم طائرتين مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال