وزير الداخلية المكلف يستعرض مع نظيره الإيطالي مراحل خطة أمن الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

طرابلس 28 يناير 2023م ( وال ) – استعرض وزير الداخلية المكلف ” عماد الطرابلسي ” مع نظيره الإيطالي “ماتيو بيانتيدوزي” خطة عمل الوزارة بمراحلها الأربعة في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود .

وناقش اللقاء – الذي عقد على هامش زيارة رئيسة وزراء إيطاليا اليوم السبت والوفد المرافق لها للعاصمة طرابلس – تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في عدة مجالات بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” .

وأثنى الوزير الإيطالي على الخطة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية للمحافظة على الأمن، داعياً الوزير إلى زيارة جمهورية إيطاليا قبل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الداخلية الليبية والإيطالية، الذي تم التأكيد على عقده خلال شهر فبراير القادم.

وحضر اللقاء رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ورئيس جهاز حرس الحدود ومدير الإدارة العامة للتدريب ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير مكتب الوزير ورئيس مكتب الشؤون السرية بمكتب الوزير ومسؤولين بوزارة الداخلية الإيطالية .( وال )

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