بن قدارة يؤكد أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة أيني هي اتفاقية قانونية .

طرابلس 28 يناير 2023 م (وال)- أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” فرحات بن قدارة ” أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة أيني الايطالية هي اتفاقية قانونية .

وقال بن قدارة في رد على سؤال لمراسلة ( وال ) في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس شركة أيني ” نحن نعمل وفق القانون ، والذي يرى أن هذا الاجراء غير قانوني يتظلم أمام القضاء وهو من يفصل في ذلك بأن هذا قانوني أو غير قانوني ” .

وأضاف أن هذا العمل الذي نقوم به قانوني ويتماشي مع الخطوات المطلوبة ابتداء من فريق التفاوض الذي عينته المؤسسة الوطنية للنفط إلى موافقة مجلس الوزراء بالتصويت ،مشيرا إلى أن مجموعة من الوزراء كانوا حاضرين وصوتوا بالموافقة ،قائلا إن هذه هي الحكومة الموجودة والمعترف بها دوليا من العالم .