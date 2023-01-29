الرقابة على الأغذية: على منظمة الغذاء العالمي الالتزام بالجودة في شحناتها الموردة إلى ليبيا

طرابلس 28 يناير 2023م ( وال )- بحث مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المكلف “عبدلله محمد عبدلله ” مع مسوؤلة قطاع الشرق الاوسط لمنظمة الغذاء العالمي رفقة سفير تشيكيا لدى ليبيا جودة الأغذية والأدوية التي يتم توريدها عن طريق المنظمة على شكل إعانات.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون العلمي والمهني المشترك مع المراكز المناظرة للمركز خارجياً، إضافة إلى مناقشة وتبادل الخبرات معها، وإقامة ورش العمل والسعي للرفع من مستوى العمل الرقابي بالمركز بما يخدم مصلحة المستهلك.

من جانبه أكد مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على ضرورة أن تكون شحنات الأغذية والأدوية الموردة عن طريق منظمة الغذاء العالمي ذات جودة عالية تطابق المواصفات والمعايير المعتمدة بالدولة الليبية.

بدوره أثنى السفير التشيكي على دور المركز في حماية المستهلك مؤكدا بأنه يحظى باهتمامهم ومتابعتهم للنجاحات التي يحققها المركز في مجال اختصاصاته المناطة به.

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