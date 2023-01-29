انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الدولي الأول العلوم الإنسانية بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور .

طرابلس 28 يناير 2023 م ( وال) – بدأت بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا بطرابلس اليوم السبت أعمال المؤتمر العلمي الدولي الأول للعلوم الإنسانية تحت شعار “بين النظرية والتطبيق ” .

وأفادت ‬مسجل عام الاكاديمية الدكتورة ” امباركة الذيب ” في تصريح لوكالة الانباء الليبية أنه المؤتمر سيناقش على مدى يومين العديد من المحاور من بينها إشكالية وغربة علم الاجتماع عن واقع الاجتماعي العربي الأسباب والحلول، وحماية المدنيين من أثار النزاعات المسلحة، وأطفال التوحد والادماج الاجتماعي استخدام السيرة الذاتية في الدراسات الاجتماعية، والصعوبات التي تواجه المرشد النفسي بمدارس التعليم العام بمدينة درنه والخدمة الاجتماعية المدرسية وطموحات التحديث، و اضطراب ما بعد الصدمة من وجهة نظر النظرية السلوكية

ويناقش المؤتمر من خلال الأوراق البحثية والمداخلات العلمية فاعلية استخدام استراتيجية قبعات التفكير الست في تحسن المهارات المعرفية لدى طفل الروضة، َوفاعلية أجهزة الشرطة الليبية في مواجهة الجرائم المعلوماتية، إضافة لظاهرة تسول الأطفال ودور الخدمة الاجتماعية في التصدي لها، وواقع الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية من وجهة نظر الممارسين المهنيين لها، وعلم الاجتماع وقضايا راس المال الاجتماعي، “الهجرة غير الشرعية نموذجا” .

كما يتناول المؤتمر – حسب نفس المصدر – محاور عن العلاقة بين التنمية المستدامة في الأسرة في المجتمع الليبي الامن القانوني ومتطلبات حمايته في تسيير المرفق العام، والتداعيات الاجتماعية لتأثير الفيس بوك على القيم، وانتشار السلاح واثاره في ازدياد معدل الجريمة في المجتمع الليبي، والإعداد النظري والتطبيقي لطلاب الخدمة الاجتماعية بين التقليدية والتجديد، والنمذجة البنائية لمقياس القلق المعمم لدى البالغين، وعن دور علم الاجتماع في معالجة القضايا المجتمع نظام الحكم في مشروع الدستور الليبي حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

(وال)