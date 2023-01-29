رئيس مجلس النواب يزور معرض القاهرة للكتاب ويتفقد أروقة دور النشر الليبية.

طرابلس 29 يناير 2029 ( وال ) – أجرى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح ”أمس السبت زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، الذي انطلقت دورته الرابعة والخمسون يوم الخميس الماضي.

وتخللت زيارة رئيس مجلس النواب في أروقة المعرض المتعددة جولة بدور النشر الليبية المشاركة، وجناح اتحاد الناشرين الليبيين في المعرض،

وحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب قدم رئيس تحرير صحيفة الديوان ” علي بن جابر” لرئيس المجلس اإحاطة شملت نبذة توضيحية عن دور النشر الليبية وإصداراتها، وما تحقق من المشاركة في معرض القاهرة للكتاب، الذي يعد من أعرق معارض الكتاب العربية .

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