ليبيا نيوز

طقس ; اجواء شتوية باردة خاصة على مناطق الشمال وانخفاض في درجات الحرارة ليلا على المناطق الجبلية والصحراوية لتقترب من الصفر المئوي.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 29 يناير 2023 م ( وال ) –  يسجل الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأحد   29 من شهر يناير الجاري  اجواء شتوية باردة خاصة علي مناطق الشمال  ” ودرجات الحرارة تتراوح مابين (10-17)مْ على أغلب المناطق.

وتتكاثر السحب من حين لأخر من مساء اليوم الأحد  على بعض المناطق الساحلية يتخللها سقوط أمطار متفرقة و تكون الفرصة جيدة من يوم الغد الاثنين على اغلب مناطق الشمال خاصة الممتدة من(شرق طرابلس حتي مصراتة- سهل بنغازي والمرج – مرتفعات الجبل الأخضر )قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري ) مع رياح نشطة.

وتنخفض درجات الحرارة اثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية والصحراوية لتقترب من الصفر المئوي.

 

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وكالة الأنباء الليبية

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