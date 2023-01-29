طقس ; اجواء شتوية باردة خاصة على مناطق الشمال وانخفاض في درجات الحرارة ليلا على المناطق الجبلية والصحراوية لتقترب من الصفر المئوي.

طرابلس 29 يناير 2023 م ( وال ) – يسجل الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأحد 29 من شهر يناير الجاري اجواء شتوية باردة خاصة علي مناطق الشمال ” ودرجات الحرارة تتراوح مابين (10-17)مْ على أغلب المناطق.

وتتكاثر السحب من حين لأخر من مساء اليوم الأحد على بعض المناطق الساحلية يتخللها سقوط أمطار متفرقة و تكون الفرصة جيدة من يوم الغد الاثنين على اغلب مناطق الشمال خاصة الممتدة من(شرق طرابلس حتي مصراتة- سهل بنغازي والمرج – مرتفعات الجبل الأخضر )قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري ) مع رياح نشطة.

وتنخفض درجات الحرارة اثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية والصحراوية لتقترب من الصفر المئوي.