مالي : مقتل 4 عناصر من قوات حفظ السلام الأممية وإصابة 38 آخرين في 3 أشهر.

باماكو 29 يناير 2023 (وال) – أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي “مينوسما” أن 4 عناصر من قواتها قتلوا فيما أصيب 38 آخرون في 18 هجوما وقعت ما بين 3 أكتوبر الماضي و 6 يناير الجاري.

وقالت البعثة الأممية في حسابها على تويتر إن “الهجوم الأكثر دموية وقع في 17 أكتوبر الماضي ، عندما اصطدمت قوات حفظ السلام الأممية بلغم تقليدي الصنع بالقرب من معسكر تيساليت (في شمال شرق مالي) ، وهو ما أدى لمقتل 4 من عناصرها ، وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة”.

وأعربت البعثة عن أسفها للنزوح الجماعي للسكان بسبب أجواء الخوف التي نشرها الإرهابيون في هذا البلد الإفريقي .. مشيرة إلى أن 8.8 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية ، وهو رقم يزيد بنسبة 17.8 في المائة مقارنة ببداية عام 2022.

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