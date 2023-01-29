الأحوال الجوية المتوقعة على البلاد ليوم الأحد

طرابلس 29 يناير 2023 (وال) – الاحوال الجوية المتوقعة على البلاد اعتبارا من اليوم الاحد وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.

ملخص : أجواء شتوية باردة على معظم أنحاء البلاد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال.

* راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساءً اليوم يتخللها سقوط أمطار متفرقة ومن المتوقع ان تكون جيدة يوم الغد خاصة المناطق الساحلية الممتدة من (شرق طرابلس إلي مصراتة) قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري) .

والرياح: غربية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض مناطق الساحل. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (10-16)درجة مئوية .

*الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد-الواحات:-

السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، ومن المتوقع ان تكون جيدة يوم الغد على بعض المناطق خاصة على المنطقة الممتدة من (سهل بنغازي – المرج – مرتفعات الجبل الأخضر) قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد (التبروري) .

والرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة حيت تنشط يوم الغد علي أغلب المناطق. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13-19)مْ.

* الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 20)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-28)مْ وتسجل انخفاض من يوم الغد.

* غروب الشمس هذا اليوم على مدينة طرابلس الساعة (18:36)

فيما سيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:03)صباحا.