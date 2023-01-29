صندوق التضامن الاجتماعي فرع الواحات يوزع شحنة من الكراسي المتحركة لمستحقيها.

الواحات 29 يناير 2023 (وال) – باشر صندوق التضامن الاجتماعي فرع الواحات في توزيع شحنة من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك حسب الكشوفات المسجلة بمنظومة الفرع .

وافاد ” عبد الله عبدالسلام” احد اداريي” الفرع لمراسل وكالة الانباء الليبية بان الشحنة تغطي مكاتب جالو واوجله واجخرة كدعم من ادارة المخازن لهذه الفئة .

واوضح المصدر بانه سيتم توفير عديد المواد والاحتياحات هذا العام وتوزيعها على الشرائح المستفيدة ، مشيرا الى أن مكتب الخدمات اجخرة قام بتوزيع عدد 6 كراسي متحركة لمستحقيها ، إضافة الى توزيع عدد من الكراسي على مستوى جميع المكاتب التابعة لفرع الواحات .

ويأتي ذلك ضمن دعم الإدارة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة وتذليل الصعاب لكافة المستحقين لخدمات الكراسي المتحركة.

..(وال- جالو)..