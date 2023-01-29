المنقوش تشيد بجهود دولة غانا في دعم أمن واستقرار ليبيا

طرابلس 29 يناير 2023 (وال)- أعربت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، عن تقديرها لدولة غانا لدعمها جهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبالها اليوم الأحد سفير غانا لدى ليبيا صامويل ادواتي أنوم، بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا لبلاده في ليبيا بحسب ما نشرته وزارة الخارجية عبر مكتبها الإعلامي.

وأشادت الوزيرة خلال اللقاء بجهود السفير خلال فترة عمله والتي استمرت طيلة 4 سنوات من أجل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد السفير الغاني على إلتزام بلاده بدعم أمن واستقرار ليبيا، معرباً عن امتنانه على كل ما لاقاه من حسن المعاملة، ومساعدة طيلة عمله في ليبيا. ( وال )

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال