جهاز الشرطة السياحيةيعقد اجتماعا بخصوص رفع الحظر على مواقع الثرات العالمي الليبية.

طرابلس 29 يناير 2023 م (وال)- عُقد اليوم الأحد الإجتماع الثاني بديوان جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار برئاسة رئيس الجهاز لواء “السنوسي صالح” وبحضور نائبه لواء “احمد الرياحي” ومدراء الإدارات بالجهاز.

وذكرت وزارة الداخلية على صفحتها على فيسبوك أن الاجتماع تناول مناقشة إمكانية إقامة ندوة علمية بخصوص رفع الحظر على مواقع الثرات العالمي الليبية الخمس ((غدامس. _ اكاكوس _ لبدة _ صبراتة _ شحات)).

وحسب المصدر فقد جرى خلال الاجتماع الاتفاق على إقامة الندوة العلمية للمساهمة في رفع الحظر والعمل على الاستعداد والتجهيز لإقامتها.