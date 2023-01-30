بلينكن: ليبيا بحاجة إلى حكومة واضحة وشرعية تأتي عبر الانتخابات

بنغازي 29 يناير 2023 (وال) – قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين، إن ليبيا بحاجة لحكومة واضحة وشرعية تمثل الشعب الليبي تأتي عبر الاستحقاق الديمقراطي.

وأكد بلينكن – في مقابلة مع قناة العربية الإخبارية السعودية بمقر السفارة الأميركية بالقاهرة – أن الولايات المتحدة تدعم في الوقت الراهن الحاجة إلى التوجه نحو الانتخابات؛ بحيث تكون هناك حكومة شرعية وواضحة تعكس طموحات الشعب الليبي.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن الانتخابات هي ما يريده الشعب الليبي وكذلك الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي الذي قال إنه “سيتوجه لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن”، معتبرًا أن هذه النتيجة مهمة بحيث نجد الوحدة داخل البلاد.

ووصل بلينكن مساء اليوم إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري وكبار المسؤولين المصريين، لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين؛ في مقدمتها تطورات الأزمة في ليبيا وحشد الدعم للعملية الانتخابية، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.(وال)

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