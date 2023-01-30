بلينكن: الشعب الليبي يحتاج إلى حكومة واضحة وشرعية

القاهرة 29 يناير 2023 (وال) – قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تؤيد إجراء الانتخابات في ليبيا في هذه المرحلة، مشددا على أن هناك حاجة إلى حكومة واضحة وشرعية تمثل الشعب الليبي.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي – في مقابلة خاصة مع قناة “العربية” الإخبارية مساء اليوم الأحد – إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا لديه خطة للذهاب إلى الانتخابات قريبًا، مبينا في الوقت ذاته أن الحفاظ على وحدة ليبيا لن يتم إلا بالانتخابات التي تعبر عن الشعب.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي بدأ اليوم الأحد زيارة إلى القاهرة تستمر يومين، يستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يجتمع بلينكن خلال الزيارة مع سامح شكري وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين المصريين لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة، بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا والعملية السياسية الجارية التي يقودها السودانيون، وتأتي زيارة الوزير الأمريكي لمصر ضمن جولة بالمنطقة تشمل كذلك تل أبيب ورام الله . (وال – القاهرة)

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