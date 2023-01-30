رئيسة بعثة (يوبام) تلتقي بمديري حرس الحدود الليبيين.

طرابلس 29 يناير2023 م (وال)-أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي للقطاع الأمني والحدود المدنية لدى ليبيا “يوبام” أن رئيسة البعثة “ناتالينا تشيا” التقت بمديري حرس الحدود الليبيين التابعين لوزارة الدفاع

وقالت البعثة في تغريدة عبر موقعها على تويتر أن اللقاء تناول مناقشة التعاون المشترك في مجال أمن ومراقبة الحدود.

وأضافت أن رئيسة البعثة والعميد ركن فوزي الفقي قاما بزيارة متابعة لمركز التدريب التخصصي الجاري تأهيله وصيانته في إطار مشروع البعثة الذي سيستضيف ما يقرب من 100متدرب من جميع المناطق الليبية عندما يكون جاهزا.