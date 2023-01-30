اجتماع مشترك بين فريق جهاز تنمية وتطوير الجنوب وجامعة وادي الشاطئ.

سبها 29 يناير 2023 م (وال )- عقد رئيس جامعة وادى الشاطئ وفريق جهاز تنمية وتطوير الجنوب اجتماعا مشتركا لبحث أوجه التعاون بين الجهاز والجامعة.

وبحث الاجتماع اوجه التعاون بين الجهاز وجامعة وادي الشاطئ، ومناقشة المختنقات التي سيساهم الجهاز بحلحلتها في المنطقة للرفع من معاناة المواطن وتحسين نوعية الخدمات المقدمة له.

واستعرض رئيس الجامعة المكلف الدكتور ” خالد الغناي ” خلال الاجتماع الخبرات والكفاءات في الجامعة، والتي من الممكن الاعتماد عليها في الجهاز لوضع خطط العمل التي تراعي الاولويات و الاهمية في تنفيذ المشاريع

وخلص الاجتماع الى اعداد تصور كامل للخطوات المزمع القيام بها وامكانية الاستفادة من الامكانيات التي تملكها الجهات الثلاثه لتنفيذ خطط التنمية والتطوير في الجنوب.

وحضر الاجتماع عدد من عمداء الكليات ومدراء الادارت والمكاتب بالجامعة و مدير مكتب المشروعات الفنية في بلدية براك الشاطي.

( سبها – وال )