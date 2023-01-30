استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الصهيوني في الخليل.

الخليل 30 يناير 2023 (وال) -استشهد الشاب الفلسطيني نسيم نايف سلمان ابو فودة (26 عامًا) اليوم الإثنين متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز العسكري المسمى (160) جنوب الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، اطلقت الرصاص الحي نحو مركبة الشاب أبو فودة ، ما أدى لإصابته برصاصة في الرأس ، نقل على إثرها الى المستشفى الأهلي في المدينة، وأعلن الأطباء عن استشهاده في وقت لاحق.

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