الأرصاد : سقوط أمطار متفرقة على أغلب مناطق الشمال مع انخفاض درجات الحرارة.

طرابلس 30 يناير 2023 (وال) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على مناطق الشمال خاصةً المناطق الساحلية وتكون جيدة على المناطق الممتدة من(طرابلس حتي سرت – سهل بنغازي والمرج – الجبل الأخضر ) تصحبها خلايا رعدية وسقوط حبات البرد ، مع نشاط الرياح على المناطق الساحلية خاصةُ الساحل الشرقي.

وأشار المركز في نشرته بشان الوضع الجوي السائد الى بقاء درجات الحرارة منخفضة على أغلب مناطق ليبيا خاصةً مناطق الشمال لتتراوح ما بين ( 10 – 17 ) درجة مئوية ، وتصل إلى درجة الصفر المئوي أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية والصحراوية.

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