مجلس الأمن القومي الليبي يطالب سلطات البلاد الموقعة على اتفاقيات دولية إحالة صورة منها للمجلس

بنغازي 30 يناير 2023 (وال)- طلب مجلس الأمن القومي الليبي كافة السلطات الليبية الموقعة على اتفاقيات دولية إحالة صورة منها للمجلس، وذلك إعمالا لنصوص القانون رقم (4) لسنة 2007 المنشئ للمجلس.

وأوضح مجلس الأمن القومي في بيان له اليوم الإثنين أن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 2007 ميلادي نصت على اختصاص المجلس “مراجعة السياسات المتعلقة بالعلاقات الدولية، ومراجعة المعاهدات والاتفاقيات وإبداء الرأي بشأنها قبل المصادقة عليها”.

وشدد المجلس في بيانه الذي تلقت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه على أن “هذا النص ملزم لكافة السلطات”، لافتا إلى أنه أحال كتابا للخارجية الليبية لإبلاغ الدول الأجنبية الموقعة على اتفاقيات مع الدولة الليبية بمضمون البيان.

يشار إلى المجلس يديره مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف الذي تم تكليفه من قبل مجلس النواب بالمنصب منذ العام 2021 ميلادي.(بنغازي – وال) ا م

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