الاحوال الجوية المتوقعة على البلاد ليوم الاثنين

طرابلس 29 يناير 2023 (وال) – الاحوال الجوية المتوقعة على البلاد اعتبارا من اليوم الاحد وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.

ملخص : سقوط أمطار متفرقة من حين لإخر على أغلب مناطق الشمال خاصةً المناطق الساحلية وتكون جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية.

* راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

: سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على بعض المناطق خاصة الممتدة من (طرابلس حتى سرت) تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد.

والرياح:غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح تتراوح على أغلب المناطق مابين (10-16)درجة مئوية.

* الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد-الواحات:-

سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على بعض المناطق خاصة الممتدة من (سهل بنغازي – المرج – مرتفعات الجبل الأخضر) تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد.

والرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة خاصةً على المناطق الساحلية. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (11-17)مْ.

* الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 19)مْ.

* السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح: شمالية إلى شمالية غربية خيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19-23)مْ ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

غروب الشمس على مدينة طرابلس

لهذا اليوم الساعة (18:37) مساءفيما سيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:02) صباحا.

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