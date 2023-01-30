استعراض الإطار العام للخطة التشغيلية لجامعة فزان .

سبها 30 يناير 2023 ( وال )- خصص الاجتماع الذى عقده رئبس جامعة فزان ” المهدى الجدى ” وضم وكيل الشؤون العلمية ” ابراهيم أحمد ” ومدير مكتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة ” . عبدالسلام مولود علي ” و رؤساء اقسام ضمان الجودة وتقييم الاداء بالكليات لمراجعة وتحديث الرؤية والرسالة والاهداف للجامعة .

و تابع الاجتماع الاجراءات المتخدة المتعلقة بالالتزام بالجدول الزمنة بالجدول الزمنى ومدى جاهزية كلية الاقتصاد والمحاسبة وكلية التربية للتقديم للإعتماد المؤسسي .

وجرى خلال الاجتماع استعراض الإطار العام للخطة التشغيلية للجامعات لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بعام الجودة 2023م المحالة من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية ضمن مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبار العام 2023 عاما للجودة حيث تم وضع جدول زمني لتنفيذ تلك الخطة. بالاضافة الى استعراض التوصيات الختامية للمؤتمر الدولي الثاني حول جودة التعليم والتحول الرقمي .

( وال سبها )