دورة تدريبية للعاملين ببرامج المعلومات بالمرافق الصحية ببلدية تراغن .

سبها 30 يناير 2023 ( وال )- بدأت ببلدية تراغن الدورة التدريبية للعاملين بنظم المعلومات بالمرافق الصحية باستخدام برنامج نظم المعلومات المناطقى

واوضح مسؤول بمركز المعلومات والتوثيق بأن الدورة والمقامة بمستشفى تراغن التعليمى تستهدف العاملين بالمرافق الصحية بالبلدية بتدريبهم على برنامج تجميع المعلومات الاقصائية واخراج المؤشرات .

ومن جانبه اكد المتدرب ” الحسين حمعة محمد خليفة ” الاهمية التى تمثلها هذه الدورة فى توفير الجهد والوقت للعاملين بالقطاع الصحى وذلك فى سهولة ويسر انسياب المعلومات من المرفق الصحى الى ادارة الخدمات الصحية ومن تم الى المختصين بوزارة الصحة.

(وال سبها – )