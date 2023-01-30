ليبيا نيوز

افتتاح قسم العمليات بمركز الزاوية الطبي بعد صيانته وتجهيزه وفق أحدث المواصفات.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الزاوية 30 يناير 2023 (وال) – افتتح وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية “توفيق الدرسي”، قسم العمليات بمركز الزاوية الطبي بعد استكمال صيانته وتجهيزه وفق أحدث المواصفات. 

وحضر الافتتاح وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات “سعد الدين عبد الوكيل”، ومسؤولي القطاعات والمؤسسات الطبية ، وعدد من أعيان بلدية الزاوية.

ويشمل القسم ثلاث وحدات لإجراء عمليات العظام، والمفاصل، والعمليات الطارئة.

وأكد وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية، أن المركز الطبي بالزاوية سيشهد افتتاح أقسامٍ جديدة، بعد إحالة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، عددًا من المشاريع المتعثّرة لوزارة التخطيط لاستكمال إصدار التفويضات الخاصة بتلك المشاريع.

..(وال)..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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