رئيس جنوب أفريقيا: أزمة الكهرباء ما زالت تقوض نمو البلاد .

جوهانسبرغ 30 يناير 2023م (وال) – قال رئيس جنوب أفريقيا ” سيريل رامافوزا ” إن أزمة الكهرباء في البلاد ما زالت تقوض النمو الاقتصادي والاستثمار.

وأضاف في اجتماع لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم ” إن تقنين التيار الكهربائي يضر بالأعمال التجارية، ويعرقل الأسر، ويضر بتوفير الخدمات الاجتماعية ويؤثر على سلامة الناس ورفاهيتهم، مشيرا الى أن حل أزمة الطاقة وإنهاء تقنين التيار الكهربائي من أكثر التحديات الفورية والملحة التي نواجهها.

وكشف أن الحكومة وقعت اتفاقيات مع منتجي الطاقة المستقلين لبناء (26) مشروعا للطاقة المتجددة، والتي ستولد حوالي (2800) ميغاوات من الطاقة، مضيفا أنهم يتفاوضون حول استيراد ألف ميغاواط من الدول المجاورة.

وفي الوقت نفسه، أكد رامافوزا على أن بعض محطات توليد الكهرباء التي أوشكت على الانتهاء، سيتم تحويلها من الفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة.

يذكر أن جنوب أفريقيا تعاني بشدة من أزمة كهرباء تؤثر على مختلف الأنشطة الاقتصادية والمجتمعية.

(وال)