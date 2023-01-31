ليبيا نيوز

وزير خارجية المغرب في مؤتمر صحفي مع باتيلي : المغرب مع وحدة ليبيا وسيادتها الترابية ومع حل في إطار سيادة ليبيا .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

وزير خارجية المغرب في مؤتمر صحفي مع باتيلي : المغرب مع وحدة ليبيا وسيادتها الترابية ومع حل في إطار سيادة ليبيا .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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