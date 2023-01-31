وزير خارجية المغرب في مؤتمر صحفي مع باتيلي : المغرب مع وحدة ليبيا وسيادتها الترابية ومع حل في إطار سيادة ليبيا .
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وكالة الأنباء الليبية
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