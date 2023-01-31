مالطا تمنح ترخيص استكشاف نفطي في منطقة متنازع عليها مع ليبيا

طرابلس 30 يناير 2023 (وال) – منحت الحكومة المالطية ترخيصا لشركة نفطية للاستكشاف في مناطق بحرية متنازع عليها مع ليبيا وإيطاليا، وفق ما ذكرته صحيفة مالطا توداي”.

وقالت الصحيفة إن السلطات المالطية منحت الترخيص لشركة “ألبيون إنيرجي” في منطقتين بحريتين، كانتا محل نزاع بين ليبيا ومالطا، هما 2 و7 اللتين تغطيان نحو 18000 كيلو مترا مربعا من الجرف القاري المالطي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة المالطية لم تذكر إذا ما كانت خلافاتها حول المنطقتين مع إيطاليا وليبيا قد حُلّت أم ما زالت مستمرة.

وبحسب الصحيفة فإن المنطقة التي منحت مالطا ترخيصًا للاستكشاف فيها، سبق وأرسلت إليها ليبيا عام 1980 زوارق بحرية، لوقف عمليات التنقيب فيها، بعدما منحت مالطا حينها، رخصة استكشاف لشركة إيطالية.

ووصلت القضية إلى محكمة العدل الدولية، التي حكمت بأن المنطقة خط وسط بين مالطا وليبيا، ولكن تم تعطيل الحكم بسبب مطالبة إيطاليا بحقوقها في المنطقة.

.. (وال)..