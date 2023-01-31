بمشاركة ليبيا : انطلاق الدورة التدريبية حول منصة ( WaPOR ) وتطبيقاتها في مجال المياه بتونس.

طرابلس 30 يناير 2023م ( وال ) – افتتحت بالعاصمة التونسية اليوم الاثنين الدورة التدريبية حول منصة ( WaPOR ) وتطبيقاتها في مجال المياه .

ويشارك في الدورة – التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة للأغدية والزراعة (الفاو) – (14) مهندسا ومختصا من المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والمركز الوطني للأرصاد الجوية، ووزارة الموارد المائية، وجامعة طرابلس.

ويقدم الدورة عددا من الخبراء من ليبيا وباكستان الخبير حيت ستكون لهم اجتماعات مع ممثلي منظمة الفاو لمناقشة سير أعمال مشروعي الفاو بليبيا لصالح وزارة الموارد المائية.

ورحب المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بكل مختص أو طالب بحاجة لمعرفة هذه المنصة والاستفادة منها في تنفيذ مشاريع و دراسات علمية في تطبيقات الاستشعار عن بعد في مجالات ودراسات إدارة الموارد المائية.

… ( وال ) …