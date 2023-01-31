ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد بباكستان إلى 87 شخصا.

إسلام آباد 31 يناير 2023 (وال) – ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الإنتحاري الذي وقع في مسجد بمدينة بيشاور بشمال غرب باكستان إلى87 شخصا اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم المستشفى اليوم إن عدد القتلى جراء التفجير الانتحاري ارتفع إلى 87 ، وأصيب ما لا يقل عن 57 شخصا سبعة منهم في حالات حرجة.

ووقع الهجوم في واحدة من أكثر المناطق تحصينا في مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد، والتي تضم مكاتب للشرطة وإدارات مكافحة الإرهاب.

يذكر أن الانتحاري فجر نفسه بعد وقت قصير من اصطفاف مئات المصلين لتأدية صلاة العصر في أحدث هجوم في سلسلة هجمات تستهدف الشرطة.

هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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