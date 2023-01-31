مقتل 28 شخصا في هجومين منفصلين ببوركينا فاسو.

واجادوجو 31 يناير 2023 (وال) – أعلن الجيش في بوركينا فاسو مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا من الجنود والمدنيين في هجومين شنهما مسلحون يومي الأحد والاثنين .

وقال الجيش في بيان إن وحدة قتالية في “فالانجوتو” بشمال البلاد قرب حدودها مع النيجر تعرضت لهجوم ، مما أسفر عن مقتل 10 جنود و 2 من المقاتلين ضمن قوة متطوعين ومدني.

وفي بيان منفصل قال الكولونيل “جان تشارلز سوم” حاكم منطقة كاسكيدز القريبة من الحدود مع ساحل العاج إنه تم العثور على جثث 15 رجلا، جميعهم من المدنيين، في أعقاب هجوم وقع يوم الأحد.

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