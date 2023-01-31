ليبيا نيوز

الرئيس التونسي "قيس سعيد" يجري تعديلا وزاريا جزئيا.

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

تونس 31 يناير 2023 (وال) – قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراء تعديل جزئي على الحكومة شمل وزارة التربية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري .

    ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس عين محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي ، وعبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة.

    يشار إلى أن هذا التعديل هو الثاني بعد إنهاء رئيس الدولة لمهام وزيرة التجارة السابقة، فضيلة الرابحي، في 7  يناير وهي أوّل تغيير يتم إدخاله على الحكومة منذ الإعلان عن تركيبتها في أكتوبر 2021.

.. ( وال ) ..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك