الرئيس التونسي "قيس سعيد" يجري تعديلا وزاريا جزئيا.

تونس 31 يناير 2023 (وال) – قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراء تعديل جزئي على الحكومة شمل وزارة التربية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري .

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس عين محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي ، وعبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة.

يشار إلى أن هذا التعديل هو الثاني بعد إنهاء رئيس الدولة لمهام وزيرة التجارة السابقة، فضيلة الرابحي، في 7 يناير وهي أوّل تغيير يتم إدخاله على الحكومة منذ الإعلان عن تركيبتها في أكتوبر 2021.

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