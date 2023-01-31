مدرسة الاحرار للتعليم الاساسي ببلدية سوق الجمعة تنظم المسابقة الابداعية لرياض الاطفال .

طرابلس 31 يناير 2023 (وال)-نظمت مدرسة الاحرار للتعليم الاساسي ببلدية سوق الجمعة المسابقة الابداعية لرياض الاطفال في موسمها الثالث والتي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم .

واشتمل برنامج المسابقة الذي شاركت فيه رياض للاطفال عروس طرابلس ـ ونور ليبيا ـ والامل المشرق ـ وروضة ليبيا .

مجالات القرآن الكريم ـ والرسم ـ والراوي الصغير ـ والمذيع الصغير ـ والشاعر الصغير .

وتم في ختام المسلبقة تسليم الشهائد والجوائز للفائزين و تكريم اساتذة التعليم بمراقبة سوق الجمعة ومدراء رياض الاطفال المشاركين في المسابقة .

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