كميات الامطار خلال 24 ساعة الماضية بمختلف المدن والمناطق .

طرابلس 31 يناير 2023 م ( وال ) – أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية نشرة عن كميات الامطار التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية بمحطات الرصد في عدد من المدن والمناطق بكامل انحاء ليبيا حتى صباح اليوم الثلاثاء >

وحسب النشرة فقد كانت أكبر كمية تم رصدها من الامطار بمدينة الزاوية وبلغت ( 32 ) مليمتر ، تليها مدينة مصراته بـ ( 30 ) ملمتر بمنطقة الزروق وميناء مصراته ، فيما سجلت بالمرج الارصاد ( 28 ) مليمتر .

كما سجلت بالطوبية بالمنطقة الغربية وطمينة وبتاجوراء هطول الامطار بكميات تتراوح من 15 إلى 20 ملمتر .

( وال )