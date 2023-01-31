ليبيا نيوز

كميات الامطار خلال 24 ساعة الماضية بمختلف المدن والمناطق .

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 31 يناير 2023 م ( وال ) – أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية  نشرة عن كميات الامطار التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية بمحطات الرصد في عدد من المدن والمناطق بكامل انحاء ليبيا حتى صباح اليوم الثلاثاء >

وحسب النشرة فقد كانت أكبر كمية تم رصدها من الامطار بمدينة الزاوية وبلغت  ( 32 )  مليمتر  ، تليها مدينة مصراته  بـ ( 30 ) ملمتر بمنطقة الزروق وميناء مصراته ، فيما سجلت بالمرج الارصاد ( 28  ) مليمتر .

كما سجلت بالطوبية بالمنطقة الغربية وطمينة وبتاجوراء هطول الامطار  بكميات تتراوح من 15 إلى 20 ملمتر .

( وال )  

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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