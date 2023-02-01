ليبيا نيوز

رئيس الأركان يزور مقر كتيبة ( 166 ).

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 31 يناير 2023 (وال)- قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي،  الإثنين، بزيارة إلى  مقر الكتيبة  ” 166 ” رفقة مدير إدارة الأشغال والأملاك العسكرية ومدير إدارة المراسم العسكرية، ومديري الإدارة المالية و إدارة التخطيط والمتابعة بالرئاسة.

 و حث الحداد خلال حضوره  الجمع الصباحي الضباط وضباط صف وجنود الكتيبة،  على العمل معاً لإبراز الدور الحقيقي للعسكريين ومواصلة التدريب للنهوض بالمؤسسة العسكرية.

وعقد الحداد اجتماعاً مع عدد من الضباط لمناقشة بعض المواضيع الخاصة بعمل الكتيبة، وأعطى تعليماته بالمُضيّ قُدُماً لفرض قوة الدولة والقانون من أي اختراقات أو تهديد للأمن.

وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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