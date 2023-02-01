رئيس الأركان يزور مقر كتيبة ( 166 ).

طرابلس 31 يناير 2023 (وال)- قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الإثنين، بزيارة إلى مقر الكتيبة ” 166 ” رفقة مدير إدارة الأشغال والأملاك العسكرية ومدير إدارة المراسم العسكرية، ومديري الإدارة المالية و إدارة التخطيط والمتابعة بالرئاسة.

و حث الحداد خلال حضوره الجمع الصباحي الضباط وضباط صف وجنود الكتيبة، على العمل معاً لإبراز الدور الحقيقي للعسكريين ومواصلة التدريب للنهوض بالمؤسسة العسكرية.

وعقد الحداد اجتماعاً مع عدد من الضباط لمناقشة بعض المواضيع الخاصة بعمل الكتيبة، وأعطى تعليماته بالمُضيّ قُدُماً لفرض قوة الدولة والقانون من أي اختراقات أو تهديد للأمن.

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