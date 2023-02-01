مصرع ( 15) مسافرا جراء هجوم في غرب بوركينا فاسو .

واغادوغو 31 يناير 2023 م (وال) – أعلن محافظ إقليم الشلالات، الواقع في غرب بوركينا فاسو، بالقرب من الحدود مع الكوت ديفوار، العقيد” شارل يينابونو سومي” اليوم الثلاثاء، عن مقتل ( 15 ) مسافرا، يوم الأحد الماضي، جراء هجوم وقع في قرية لينغيكورو، بمقاطعة كوموي التابعة لهذا لإقليم .

وكشف العقيد سومي، في بيان حكومي أنه عُثر على (15) جثة هامدة في قرية لينغيكورو، يوم 30 يناير 2023، عند الساعة 00ر12 تقريبا.

وأفاد المحافظ أن رجالا مسلحين اعترضوا، حافلتين صغيرتين قادمتين من بانفورا في قرية لينغيكورو، على متنهما 8 نساء و16 رجلا ، موضحا أن النساء الثمانية ورجلا واحدا أُخلي سبيلهم من قبل المسلحين الذين أمروهم بالتوجه إلى مانغودارا سيرا على الأقدام ، وقاموا بعد ذلك بإحراق الحافلتين الصغيرتين.

وتابع المحافظ أن جثث الضحايا عُثر عليها مصابة بالرصاص في محيط قرية لينغيكورو التي جرى اختطافهم فيها .

ودعا المحافظ “السكان إلى إظهار المزيد من التعاون مع قوات الدفاع والأمن التي تظل مصممة، مع المتطوعين للدفاع عن الوطن، على خوض الكفاح حتى انتصار شعبنا على جميع أعدائه .

(وال)