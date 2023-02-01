وزارة الحكم المحلي والمجلس البلدي زوارة يتفقان على وضع كل الاستعدادات لانطلاق العملية الانتخابية بالبلدية .

طرابلس 31 يناير-2023م ( وال )- اتفقت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية والمجلس البلدي زوارة على وضع كل الاستعدادات لانطلاق العملية الانتخابية بالبلدية بناءً على ما تعده اللجنة المركزية للانتخابات المحلية من التحضيرات اللوجستية لتنفيذ العملية الانتخابية بها في اقرب وقت .

وذكرت مصادر الوزارة أن وزير الحكم المحلي ” بدر الدين التومي ” ناقش مع عميد ووكيل وأعضاء المجلس البلدي زوارة طلب المجلس البلدي بضرورة الإسراع في إدراج البلدية في العملية الانتخابية وفتح المجال أمام أهالي البلدية لانتخاب مجلسهم البلدي نظرا للوضع الخاص الذى تمر به البلديه وفق القانون وإعطائهم الفرصة لاختيار مجلس جديد.

وحضر اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بديوان الوزارة رئيس اللجنة المركزية للانتخابات المحلية ” عادل الأشهب” .

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