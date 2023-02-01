ليبيا نيوز

شكشك ووزير النفط يناقشان آلية مراجعة حسابات المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 31 يناير 2023م ( وال ) – استعرض رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك ” مع وزير النفط والغاز ” محمد عون ” آلية اختيار المراجعين الخارجيين لمراجعة حسابات مؤسسة النفط والشركات التابعة لها وفق القوانين المنظمة للقطاع. 

وبحث الجانبان خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الديوان في العاصمة طرابلس وجهة نظر الوزارة حول الاتفاقيات النفطية وأثرها على معدلات الإنتاج بحسب ما نشره ديوان المنحاسبة عبر مكتبه الاعلامي.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع لاحق بحضور وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، واللجان الفنية المختصة؛ لمناقشة الآليات الممكنة لتطوير القطاع ومراجعة الاتفاقيات بما يضمن أعلى مستوى من الإفصاح والشفافية.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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