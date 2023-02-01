الدولار يستقر مع ترقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة.

سنغافورة 01 فبراير 2023 م ( وال ) – استقر الدولار مقابل العملات الرئيسية اليوم، بعد تراجعه في الجلسة السابقة في أعقاب بيانات أمريكية أشارت إلى هدوء في الضغوط على صعيد الأجور، فيما يترقب المستثمرون اختتام اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في وقت لاحق اليوم.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.029 بالمئة إلى 102.060.

وانخفض المؤشر 0.16 بالمئة في الجلسة السابقة.

ونزل اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.0859 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.231 دولار، بانخفاض 0.08 بالمئة خلال .

وارتفع الين الياباني 0.10 بالمئة مقابل الدولار إلى 129.98 للدولار.

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