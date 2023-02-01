ابوجناح يتفقد مركز علاج أمراض القلب والشرايين والمركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين بمصراته.

طرابلس 1 فبراير يناير 2023و . ر م ( وال ) – تفقّد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووكيل الوزارة لشؤون المستشفيات والوفد المرافق لهما، أعمال الصيانة الجارية بمركز علاج أمراض القلب والشرايين بمصراته، والمركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين، للإطّلاع على نسبة إنجاز المشاريع ومتابعتها.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة اطلع الوزير والوفد المرافق له على الأعمال المنجزة بالمشروعين ، مستمعين إلى شروحات مفصلة عن آخر مستجدات سير العمل من المشرفين.

بدوره، أعرب” أبوجناح ” حرص وزارة الصحة على حلحلة المشاكل والعراقيل التي التي تحول دون استكمال تنفيذ المشاريع الصحية في مختلف المناطق والمدن الليبية، بالتعاون مع الجهات المختصة.

كما أصدر الوزير تعليمات بإمداد المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين باحتياجاته من الإمدادات الطبية بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي، واستكمال إنشاء وتجهيز المبنى الإداري، والمسجد، والملعب الرياضي الخاص بالنزلاء.

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