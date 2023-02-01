اليابان تخصص 750 ألف دولار لـ«يونيسف» لتحسين خدمات المياه بليبيا

اليابان 1 فبراير 2023 (وال ) ـ أعلنت حكومة اليابان عن مساهمة جديدة بقيمة 750 ألف دولار أميركي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، من أجل تحسين الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المقاومة للمناخ في ليبيا.

وسيمكن ذلك «يونيسف» من الوصول إلى 125 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 50 ألف طفل وطفلة، كما سيعمل البرنامج المقرر استمراره 12 شهرًا على تعزيز قدرة أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على تشريع وتمويل وتخطيط وتنسيق المبادرات المهمة المقاومة للمناخ، وفق بيان صادر عن المنظمة الأممية.

وقالت «يونيسف» إنها «ستنفذ البرنامج بالتعاون مع الحكومة الليبية، وتحديدا وزارتي الموارد المائية والحكم المحلي».

شراكة اليابان واليونيسف في ليبيا :

وتعد حكومة اليابان شريكا طويلا وقيِما لـ«يونيسف» لدى ليبيا، وقد تلقت المنظمة أكثر من خمسة ملايين دولار منذ 2020، أسهمت في برامج الاستجابة الطارئة متعددة القطاعات للنزاع وبرامج الاستجابة لجائحة «كوفيد- 19»، وفق البيان.

وأعرب ممثل المنظمة الأممية لدى ليبيا، ميكيلي سيرفادي، عن تقدير «يونيسف» للمساهمة، قائلا: «(يونيسف) تشكر شعب وحكومة اليابان على الدعم المستمر».

موضحا أن معالجة ندرة المياه وتحسين خدمات توفير المياه تظل على رأس أولويات المنظمة في ليبيا.

وأكد ضرورة إصلاح الأنظمة غير الفاعلة في المناطق الأكثر احتياجاً، فضلا عن بناء القدرات على إمدادات المياه المقاومة للمناخ، ما يعني الاهتمام بالطاقة المتجددة والحلول المدارة محليا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال